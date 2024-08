Ogromna kara dla Palikota i jego spółki za "Skarbiec Palikota"

Łącznie ponad milion złotych kary nałożono na Janusza Palikota oraz spółkę Polskie Destylarnie za wprowadzanie w błąd konsumentów i naruszanie ich interesów - przekazał we wtorek UOKiK. Wątpliwości dotyczyły kampanii "Skarbiec Palikota", w ramach której konsumenci mogli wpłacać środki finansowe, które miały być pożyczką dla spółki na dalszy rozwój.

"Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w prowadzonym postępowaniu postawił spółce Polskie Destylarnie 6 zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Ustalił również odpowiedzialność Janusza Palikota, członka zarządu tej spółki, za przyczynienie się do naruszenia prawa" - przekazał UOKiK w komunikacie prasowym.

Wyjaśniono, że "wątpliwości dotyczyły kampanii pożyczkowej ' Skarbiec Palikota ', w ramach której konsumenci mogli wpłacać pieniądze tytułem udzielenia spółce pożyczki na dalszy jej rozwój. Działania promocyjne były prowadzone głównie w mediach społecznościowych Janusza Palikota, członka zarządu spółki, który osobiście zachęcał do zaangażowania się w inwestycje, organizując m.in. webinary dla potencjalnych inwestorów". Co istotne, spółka już po sześciu tygodniach przestała spłacać odsetki od udzielonych przez konsumentów pożyczek i zakończyła kampanię.

"Prezes UOKiK nałożył kary finansowe na Polskie Destylarnie za wprowadzanie konsumentów w błąd – 239 tys. zł oraz na Janusza Palikota – członka zarządu spółki – 950 tys. zł, ponieważ umyślnie dopuścił do naruszenia praw konsumentów. Polskie Destylarnie muszą poinformować inwestorów o wydanej przez Prezesa UOKiK decyzji: e-mailem i listownie" - przekazał urząd. Decyzja nie jest prawomocna, co oznacza, że spółce i jej menadżerowi przysługuje prawo do odwołania.