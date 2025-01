Im wyższe stanowisko, tym niższa podwyżka. Jakie są zarobki w finansach?

Podwyżki w sektorze finansów

Analiza wynagrodzeń przedstawiona w raporcie wskazała na zróżnicowanie płac w zależności od regionu i charakteru stanowiska . "W finansach najwyższe wynagrodzenia osiągają CFO w Warszawie – od 35 tys. do 60 tys. zł. W innych dużych miastach, takich jak Kraków czy Trójmiasto, wynagrodzenia członków zarządu wynoszą od 30 tys. do 56 tys. zł, co również plasuje te aglomeracje w czołówce" - podali autorzy opracowania.

Dodali, że główni księgowi w Krakowie mogą liczyć na pensje od 12 tys. do 22 tys. zł, zaś w Warszawie - od 20 tys. do 25 tys. zł. Analitycy finansowi w stolicy zarabiają od 11 tys. do 15 tys. zł, to jedne z najwyższych stawek w Polsce dla tej kategorii stanowisk.