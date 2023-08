"Tata, przyjdź szybko, bo biją mamę". Tak wygląda walka o leżaki

Na miejscu interweniowała Gwardia Cywilna

Zgodnie z kanaryjską "Diario de Avisos", w ubiegły poniedziałek matka z córkami poszły po obiedzie na basen, podczas gdy ojciec udał się do pokoju na sjestę. Kiedy kobieta usiadła na wolnym leżaku, zbliżyło się do niej dwóch turystów brytyjskich i zaczęło jej ubliżać. "Uważali, ze znajdujące się naprzeciwko ich pokoju leżaki należą do nich" - relacjonowała kobieta. Jeden z Brytyjczyków przewrócił ciężki hamak, który spadł jej na stopę. Przestraszone córki wysłały do ojca wiadomość przez WhatsApp: "Tata, przyjdź szybko, bo biją mamę". Kiedy mężczyzna zszedł na basen, na miejscu już była Gwardia Cywilna. Według rodziny hotel w ogóle nie zareagował na agresywne zachowanie zagranicznych turystów. Po incydencie rodzina skontaktowała się z biurem podroży i zmieniła hotel. Zapowiedziała też zrobienie obdukcji lekarskiej matce, gdyż boli ją noga i kręgosłup, a następnie złożenie skargi na policji.