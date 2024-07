Usterka w prawie 2 milionach Tesli. Gigantyczna akcja naprawcza

Tesla wdraża naprawę w 1,85 mln samochodów. Koncern musi zaktualizować potencjalnie wadliwe oprogramowanie. To efekt występowania ryzyka automatycznego otwierania się klapy silnika w trakcie jazdy - informuje Reuters. Usterka dotyczy modeli 3, S, X oraz Y produkowanych od 2021 do 2024 roku.

Tesla wydała aktualizację oprogramowania dla 1,85 miliona samochodów w USA , która zapobiega otwieraniu się masek w czasie jazdy. W wyniku usterki samochody nie wykrywały niezatrzaśniętej maski, co stwarzało ryzyko jej otwarcia w trakcie jazdy.

Amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA) stwierdził, że otwarcie niezatrzaśniętej maski stanowi poważne zagrożenie i może doprowadzić do wypadku z powodu ograniczenia widoczności. W połowie czerwca Tesla rozpoczęła wdrażanie bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania, która ma naprawić usterkę.

Tesla wdrożyła zmiany w czterech modelach

Od połowy kwietnia do 7 czerwca Tesla analizowała usterkę, by zrozumieć jej przyczyny. Problemy z zatrzaskami częściej występowały w Chinach w porównaniu do incydentów zgłaszanych na rynkach europejskim i północnoamerykańskim. Firma nie otrzymała żadnych informacji o wypadkach lub zgonach spowodowanych tą awarią.