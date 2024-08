Jest nowy odcinek A2

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o oddaniu do użytku nowego odcinka autostrady A2. Chodzi o 8,5 kilometra pomiędzy Kałuszynem a węzłem Groszki. Tym samym od czwartku autostrada A2 ma ponad 500 kilometrów długości.

"Dziś udostępniliśmy kierowcom 8,5 km autostrady A2, od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Groszki" - poinformowało GDDKiA w czwartkowym komunikacie. Dalej wskazano, że cały odcinek Kałuszyn – Groszki, o długości 12,1 km, zrealizowała firma Intercor.

"Koszt inwestycji to ponad 500 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach dwóch programów (POIiŚ i FEnIKS) wyniosło łącznie ok. 339 mln zł. Trasa w całości biegnie po nowym śladzie, omijając Kałuszyn i wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta. W ramach inwestycji powstał węzeł Groszki, most w ciągu autostrady zintegrowany z przejściem dla zwierząt, dziewięć wiaduktów nad autostradą oraz 24 przejścia dla zwierząt" - poinformowała GDDKiA.

Pilotażowe rozwiązanie

GDDKiA wskazała w komunikacie, że wybudowano także układ dróg do obsługi ruchu lokalnego, ale inaczej niż zazwyczaj i zastosowano przy tym pilotażowe rozwiązanie.

"Szeroki pas rozdziału pomiędzy jezdniami, który stanowi rezerwę pod rozbudowę o dodatkowy pas ruchu w przyszłości, wykonaliśmy w innej technologii. Zamiast tak jak dotychczas wypełnić go humusem i zasiać trawę, zastosowaliśmy utwardzone kruszywo z nawierzchnią szczelną, której szorstkość i przyczepność zminimalizują ryzyko utraty panowania nad pojazdem w przypadku zjechania z jezdni głównej (w porównaniu z 'zielonym' pasem rozdziału). To rozwiązanie pilotażowe, które pozwoli zminimalizować prace utrzymaniowe, eliminując koszenie trawy i związane z tym utrudnienia w ruchu" - wskazano.

Coraz bliżej do ukończenia odcinka Warszawa - Siedlce

Odcinek Kałuszyn – Groszki to kolejny krok do ukończenia całego odcinka autostrady A2 Warszawa – Siedlce.

- Cieszę się, że w niecały miesiąc po oddaniu części obwodnicy Siedlec, dziś otwieramy kolejny odcinek tej trasy. UE od lat konsekwentnie wspiera budowę tej autostrady. Wszystkie jej odcinki, nie wyłączając pierwszego oddanego w 2012 (obwodnica Mińska Mazowieckiego), zbudowano przy wsparciu Funduszy UE – podkreśliła Angela Martinez-Sarasola, kierownik polskiego wydziału DG REGIO.

- Otwierany dziś odcinek Kałuszyn – Groszki zlikwiduje korki w Kałuszynie, co usprawni ruch tranzytowy oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Kałuszyna. Wschodnie Mazowsze, ale także północna Lubelszczyzna będą jeszcze lepiej skomunikowane z Warszawą i Europą, z czego skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale i lokalni przedsiębiorcy. Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym partnerom z Polski za sprawną realizację tej inwestycji - podsumowała.

Kiedy A2 do granicy Polski?

Jak wskazuje GDDKiA, w realizacji są kolejne cztery odcinki autostrady do Białej Podlaskiej o łącznej długości ponad 65 km, które planowo mają być oddane do ruchu w 2026 r. Jeden z nich, najbliżej Białej Podlaskiej, będzie gotowy już w tym roku, ale kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na pozostałych trzech.

"W przygotowaniu jest przedłużenie A2 do granicy z Białorusią o łącznej długości 32 km. Na dwa odcinki, od Białej Podlaskiej do Dobrynia (25,5 km), w IV kw. br. uzyskamy decyzję ZRID, co pozwoli ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców. Na ostatni fragment trasy, od Dobrynia do granicy (6,8 km), postępowanie w sprawie decyzji ZRID jest zawieszone. Kontynuacja jest uzależniona od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią" - wskazała GDDKiA w komunikacie.

Od Niemiec po Białoruś

GDDKiA zaznacza, że odcinek A2 oddany dziś do użytku jest elementem dłuższego ciągu całej autostrady, która docelowo ma mieć około 620 km długości.

"W ruchu krajowym połączy tereny na wschód od Warszawy, leżące wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 2, z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce, zwiększając konkurencyjność regionu. Skrzyżuje się też z budowaną wzdłuż wschodniej granicy kraju drogą ekspresową S19, stanowiąca część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, od granicy z Litwą przez Białystok, Lublin, Rzeszów do granicy ze Słowacją" - podała dyrekcja.

Autostrada A2 na całym swym docelowym przebiegu przez Polskę, od granicy z Niemcami do granicy z Białorusią, zaliczana jest do sieci bazowej TEN-T w korytarzu Morze Północne - Bałtyk. Ma zapewnić wysoki komfort ruchu pojazdów, zwiększyć dostępność do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawić jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych.

"Przygotowujemy poszerzenie 89 km tej trasy, od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa, o dodatkowy pas ruchu. Projektanci pracują obecnie nad dokumentacją rozbudowy, którą odbierzemy w IV kw. br. W przyszłym roku ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy, której realizację zaplanowaliśmy na lata 2026-2029" - informuje GDDKiA.

Realizacja tego odcinka, a także dwóch pozostałych pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami, jest dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach dwóch programów: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Łączna wysokość dofinansowania dla tych trzech odcinków wynosi ponad miliard złotych

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: tvn24.pl