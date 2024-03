Największe podwyżki od 25 lat w motoryzacyjnym gigancie

czytaj dalej

Szwajcarska spółka Nord Stream, należąca do rosyjskiego Gazpromu, pozwała Lloyd's Insurance Company i Arch Insurance (EU), które ubezpieczały gazociąg Nord Stream 2. Pozew wpłynął do sądu w Londynie w lutym i dotyczy wybuchu w 2022 roku gazociągu przesyłającego gaz z Rosji do Niemiec - poinformowała we wtorek agencja Reuters.