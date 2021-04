Zmiany w poborze opłat na autostradach. Sejm za wydłużeniem okresu przejściowego

Sejm przegłosował w czwartek nowelę ustawy dotyczącą poboru opłat drogowych wraz z poprawkami. Jedna z nich zakłada przedłużenie do 30 września 2021 roku okresu przejściowego, kiedy to równolegle będzie działał nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL i obecny viaTOLL.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system poboru opłat viaTOLL ma działać do końca czerwca 2021 roku. Rozpoczęcie poboru opłaty w systemie e-TOLL zaplanowano na pierwszą połowę czerwca tego roku.

Sejm przyjął też w czwartek kilka innych poprawek, ale miały one charakter legislacyjno-redakcyjny i usuwający wątpliwości interpretacyjne. Poprawka wydłużająca okres przejściowy, która została zgłoszona przez posła Jerzego Polaczka z Prawa i Sprawiedliwości, dostała wcześniej pozytywną opinię sejmowej Komisji Infrastruktury.

- Zmiany pozwolą poborcy opłaty na stworzenie okresu przejściowego i równoległego funkcjonowania dwóch systemów, co będzie umożliwiało płynne wdrożenie nowego systemu, który jest regulowany tą ustawą, i będzie dawało czas na dostosowanie się przewoźników do systemu - wyjaśniał Polaczek.

System e-TOLL

Oparty o pozycjonowanie satelitarne system e-TOLL to następca systemu viaTOLL opartego o pozycjonowanie radiowe. Służy on do poboru opłat od pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej za przejazd po niektórych odcinkach dróg krajowych. Za przejazd muszą płacić m.in. ciężarówki, autobusy czy samochody osobowe z przyczepami, jeśli dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu jest większa od 3,5 tony.