Ciemne chmury nad branżą. Jest zapowiedź Tuska

Cła Donalda Trumpa odczuje też polski przemysł

- Zgrubne szacunki mówią, że 300-350 milionów euro wartości naszego eksportu stanowią elementy, które trafiają do samochodów produkowanych w krajach ościennych, które są wysyłane na rynek amerykański, tak więc wprowadzenie 25 proc. ceł na samochody importowane do USA pośrednio odczuje również polski przemysł - wskazał Jakub Faryś. Prezes PZPM zaznaczył, że nie ma danych wskazujących, do których konkretnie modeli wytwarzane w Polsce części trafiają, ale "może się okazać, że trafiają one w znacznej mierze do pojazdów jednej marki, która będzie bardziej poszkodowana od innych".