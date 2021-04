Ropa tanieje, benzyna drożeje. Prognozy analityków

"Spadek cen to wynik decyzji OPEC+"

BM Reflex wskazuje ponadto, że pierwszy tydzień kwietnia na rynku ropy naftowej kończy się ok. dwudolarowym spadkiem. W piątek rano ropa Brent w Londynie kosztowała ok. 63 dol. za baryłką, co oznacza spadek o 2 dol. względem poprzedniego tygodnia.

"Pogorszenie rynkowego sentymentu i spadek cen to wynik decyzji OPEC+ oraz rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w poszczególnych częściach świata, co wymusza wprowadzanie kolejnych obostrzeń uderzających w popytową stronę rynku paliw. Decyzja OPEC+ z pewnością zaskoczyła rynek, ale pojawiają się również interpretacje, że jeśli OPEC+ zdecydował się na wzrost produkcji o ponad 2 mln baryłek dziennie do końca lipca, to spodziewa się znacznego ożywienia popytu" - ocenia Biuro.