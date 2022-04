"Powody do radości były krótkotrwałe". Najnowsze prognozy dla kierowców

To już koniec spadków cen paliw na stacjach benzynowych - prognozuje portal e-petrol.pl. Analitycy podkreślają, że przed świętami zatankujemy co prawda taniej, ale po świętach ma być drożej. Za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą 6,35-6,49 złotych, a oleju napędowego 6,99-7,16 złotych.

"W ostatnich dniach ceny paliw (w hurcie - red.) znacząco rosły – szczególnie dynamiczna podwyżka dotyczy olejów opałowego i napędowego. Diesel sprzedawany dzisiaj w średniej cenie 6665,20 zł/m sześc. podrożał w stosunku do cen z minionego weekendu o blisko 358 zł. Jeśli chodzi o olej opałowy podwyżka to blisko 332 zł na metrze sześc. – paliwo to kosztuje średnie 5244 zł/m sześc." - poinformowali analitycy.