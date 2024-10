Harris oskarża Trumpa. "On i jego zespół nie chcą, aby naród naprawdę widział"

"Dla mnie jest jasne, że on i jego zespół nie chcą, aby naród naprawdę widział, czy rzeczywiście nadaje się na prezydenta Stanów Zjednoczonych" - stwierdziła w oświadczeniu kandydatka demokratów.

Wybory prezydenckie w USA zaplanowano na 5 listopada. Opublikowany w sobotę raport dotyczący zdrowia 59-letniej Kamali Harris potwierdził jej "odporność fizyczną i psychiczną niezbędną do wypełniania obowiązków prezydenta" Stanów Zjednoczonych oraz "doskonałe zdrowie".

Zespół Trumpa: Harris ma "znacznie lżejszy" harmonogram

Zespół Trumpa odpowiedział, że Harris ma "znacznie lżejszy" harmonogram niż jej przeciwnik, co - zdaniem współpracowników byłego prezydenta - stanowi dowód na to, że brakuje jej "wytrzymałości prezydenta".

Steven Cheung, dyrektor do spraw komunikacji kampanii Trumpa, przypomniał, że opublikował on kilka raportów potwierdzających jego "doskonałe zdrowie". AFP zauważyła, że dokumenty te odnoszą się jednak do stanu sprzed września 2023 roku.