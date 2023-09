O czym pamiętać, by oddać ważny głos? Poradnik wyborczy

O czym pamiętać 15 października, by nasz głos oddany w wyborach był ważny? Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w Poznaniu Wojciech Kasprzak wyjaśniał w rozmowie z TVN24, jaki dokument należy wziąć ze sobą do lokalu, w jaki sposób poprawnie wypełnić karty, gdzie można sprawdzić swój rejestr wyborców i co zrobić, kiedy nie chcemy głosować w odbywającym się tego samego dnia referendum.

O czym należy pamiętać, aby mieć pewność, że skutecznie oddaliśmy głos w wyborach parlamentarnych 15 października? Mówił o tym w rozmowie z reporterką Nadią Rulak dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w Poznaniu Wojciech Kasprzak.

Jaki dokument musimy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Czy koniecznie musi być to dowód osobisty?

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w Poznaniu Wojciech Kasprzak: Niekoniecznie musi być to dowód osobisty, ale dokument ze zdjęciem, który potwierdza naszą tożsamość. Po to, aby komisja mogła zidentyfikować wyborcę.

Równoważnym dokumentem może być aplikacja mObywatel. Komisja ma obowiązek dopuścić do głosowania również osobę przedstawiającą aplikację.

Jeżeli zorientowaliśmy się, że nasz dowód jest nieważny, to będziemy mogli zagłosować?

Nieważność dokumentu zasadniczo nie wpływa na możliwość zidentyfikowania osoby. Jeżeli jest tam zdjęcie, to taki dokument również powinien być podstawą do wydania wyborcy karty do głosowania. Aczkolwiek zawsze powinniśmy dbać o to, żeby nasze dokumenty były ważne.

W jaki sposób oddaje się głos? Ile krzyżyków na listach można postawić?

Mamy trzy karty do głosowania - na posłów do Sejmu, na senatorów do Senatu i kartę referendalną. Na dwóch pierwszych kartach mamy po jednym głosie. Zaznaczamy jednego kandydata.

Przy karcie referendalnej mamy cztery pytania i w ramach każdego z pytań udzielamy odpowiedzi. Jest odpowiedź na "tak" lub na "nie".

W jaki sposób zaznaczyć wybranego kandydata na liście?

Wytyczne mówią wprost, że powinniśmy posługiwać się dwoma przecinającymi się liniami w obrębie kratki. Tak powinien wyglądać prawidłowo oddany głos, aby nie sprawić problemów interpretacyjnych komisji obwodowej.

Co w sytuacji, gdy chcemy wziąć udział w wyborach, ale nie chcemy głosować w referendum?

W takiej sytuacji powinno się poinformować komisję obwodową po to, aby tę kartę referendalną mogła odpowiednio opisać w spisie wyborców z adnotacją, że wyborca odmówił jej przyjęcia.

Co, jeśli nie pamiętamy, do którego rejestru wyborców jesteśmy zapisani? Czy można to sprawdzić w internecie?

Jeśli wyborca nie ma pewności, czy znajduje się w rejestrze wyborców, może to sprawdzić przez internet (na stronie mObywatel.gov.pl) lub w urzędzie gminy.

Jeśli ktoś, kto nie wie, czy w dniu wyborów będzie w stałym miejscu zamieszkania, ma czas do 12 października na dopisanie się do spisu w tej miejscowości, w której będzie. Jeżeli nie wie, gdzie będzie przebywać, ma możliwość głosowania na podstawie pobranego wcześniej zaświadczenia o prawie do głosowania.

O tym wszystkim warto pamiętać 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych. Przypominamy, że lokale wyborcze tego dnia będą czynne od godziny 7 do 21.

