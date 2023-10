Szydło: zamknij oczy, zaciśnij zęby, zagłosuj na PiS

- Teraz, w tym tygodniu, idziemy od sąsiada do sąsiada. Idziemy, tłumaczymy, umówimy się na kawę, (mówimy - red.): "co tam słychać, na kogo to będziemy głosować?'. I jak ktoś mówi: "no nie wiem, nie wiem, co tu wybrać, no bo nie odpowiada mi to, co oni tam mówią może", (to pytamy - red.): "No to jak się żyje? No dobrze się żyje". No to zagłosuj, co ci szkodzi? Człowieku, to tylko cztery lata, więc na te cztery lata spróbuj. Spróbuj, zamknij oczy tutaj, zaciśnij zęby, jak nie możesz i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość - mówiła. ​