Obwieszczenia PKW o wynikach wyborów parlamentarnych i referendum w Dzienniku Ustaw

Publikacja obwieszczeń w Dzienniku Ustaw otwiera terminy do wnoszenia protestów w sprawach tych głosowań do Sądu Najwyższego. Protesty przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu, a także przeciwko ważności referendum, wnosi się bowiem na piśmie do SN w terminie 7 dni od ogłoszenia tych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw.