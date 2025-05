Spoliczkował kobietę, gdy rozwieszał plakaty. Został odwołany z komisji wyborczej

Do zdarzenia doszło w Oleśnicy Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Jarosław S., przedstawiciel Grzegorza Brauna, został odwołany z komisji wyborczej w Oleśnicy. W ubiegłym tygodniu 49-latek, rozwieszając plakaty kandydata na prezydenta, spoliczkował kobietę. Wyszło też na jaw, że był karany.

We wtorek, 13 maja, komisarz wyborczy zdecydował o wykreśleniu Jarosława S. z komisji wyborczej w Oleśnicy.

- Pan Jarosław S. został odwołany w dniu wczorajszym, a powodem było tak naprawdę jego zachowanie związane z pobiciem kobiety i bezpośrednio naruszenie artykułu 184 par. 2, czyli niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji. To był główny asumpt tego, że możemy go odwołać, ale komisarz wyborczy wziął też pod uwagę także to, że ta osoba była wcześniej wielokrotnie karana - przekazał tvn24.pl Tomasz Szczepański, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

Dowiedz się więcej: Człowiek rozwieszający plakaty Brauna spoliczkował kobietę

Uderzył kobietę

W ubiegłym tygodniu, 7 kwietnia, mężczyzna, który rozwieszał plakaty Grzegorza Brauna pod Szkołą Podstawową nr 4 w Oleśnicy spoliczkował kobietę.

- Zapytałam, czy ma prawo naklejać materiały i zostałam przez niego uderzona z całej siły w twarz - relacjonuje kobieta w rozmowie z portalem MojaOlesnica.pl.

Sprawa została zgłoszona na policję.

- 37-letnia mieszkanka powiatu oleśnickiego została uderzona dłonią w twarz przez 49-letniego mężczyznę w momencie, kiedy zwróciła uwagę, gdy mężczyzna przyklejał na słup energetyczny nieopodal jednej ze szkół podstawowych naklejki między innymi dotyczące jednego z kandydatów na prezydenta. Zostało przyjęte zawiadomienie od poszkodowanej z dwóch artykułów 217 i 212 kodeksu karnego, czyli naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenia - informuje aspirant sztabowy Bernadeta Pytel oficer prasowy oleśnickiej policji.

Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy prowadzi czynności w tej sprawie.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo