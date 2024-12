Superbohaterowie w szpitalnych oknach. "Malujemy dzieciom na twarzach uśmiech"

Przekazał, że w Boże Narodzenie grupa alpinistów, przy pomocy straży pożarnej i policji, zajrzała do okien kliniki hematologii i onkologii dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

- Przede wszystkim zjeżdżamy do nich do okien, staramy się często umyć okna, nie zawsze nam to wychodzi, ale staramy się z tej drugiej strony się z nimi zobaczyć, pokazać superbohaterów, pokazać też jeszcze inne aspekty, ale być po prostu z tej drugiej strony - dodał. Zauważył przy tym, że takie akcje organizowane są już od pięciu lat.