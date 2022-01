30. Finał WOŚP i 30 najlepszych momentów

Rozgrywka futbolu amerykańskiego na Rynku we Wrocławiu, Retro Karawana, "Rowerowy zawrót głowy", smok płynący Wisłą w Krakowie, pokaz rzemiosła Eskimosów - to jedne z najlepszych momentów 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP grała także w miastach poza Polską. W Sydney odbył się skrzypcowy koncert polskiego artysty, w Chicago lokalni złotnicy wykonali specjalne serduszka na licytacje. Do północy w niedzielę zebrano 136 282 325 złotych. To orkiestrowy rekord.