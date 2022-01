Ponad tysiąc wolontariuszy na ulicach, trzymetrowa puszka i koncerty na Ołowiance. 30. Finał WOŚP w Gdańsku

- Rok 2022 to rok szczególny dla Gdańska, bo jesteśmy Europejską Stolicą Wolontariatu. Chyba największym świętem wolontariatu jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wtedy na ulicach miast, miasteczek i wsi widzimy wielu wolontariuszy, niezależnie od wieku i płci, którzy poświęcają swój czas, swoje nogi, po to, żeby działać dla dobra wspólnego. O godz. 20.00, podczas "Światełka do nieba", będę chciała przekazać klucze do bram Gdańska wolontariuszom, aby w ten symboliczny sposób rozpocząć świętowanie Europejskiej Stolicy Wolontariatu - zapowiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.