WOŚP 2022. Ewa Owsiak: to serduszko, które mam na koszulce, bije w każdym z nas od 30 lat

O 8.30 oficjalnie ruszył 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Otworzyła go córka Jerzego Owsiaka, Ewa. - Bądźmy dumni, cieszmy się tym dniem i pamiętajmy, że to jest najpiękniejsze świadectwo tego, jacy jesteśmy, bo razem możemy wszystko - powiedziała.

O 8.30 oficjalnie wystartował 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku otworzyła go Ewa Owsiak, córka Jerzego Owsiaka. - Jestem ogromnie wzruszona i szczęśliwa, że mogę tu dzisiaj być. Głos mi się łamie, w naszej rodzinie gadane ma jedna osoba - powiedziała.

- Do tej pory zebraliśmy ponad 1,5 miliarda złotych. Pierwsi wolontariusze, którzy wychodzili na ulice ze swoimi rodzicami, dziadkami, dzisiaj wychodzą z własnymi dziećmi, co oznacza, że w Orkiestrze zagrały już cztery pokolenia Polaków i Polek - dodała Ewa Owsiak.

Jak mówiła, "przez 30 lat świat zmienił się diametralnie". - Nastąpiła zmiana technologii, o czym świadczą e-skarbonki czy to, że możemy płacić za pomocą smartfonów. Jednak przez ten czas nie zmieniła się jedna rzecz. Nie zmieniliśmy się my, to, że jesteśmy dobrzy, hojni, i że chcemy pomagać innym - powiedziała córka Jerzego Owsiaka.

- To serduszko, które mam na koszulce, bije w każdym z nas od 30 lat. W każdym wolontariuszu, w każdym darczyńcy, w każdym małym pacjencie, który na co dzień w szpitalu zmaga się z chorobą. Dlatego pamiętajmy o tym, że nie wymyślili tej akcji spece, nie wymyślił tego żaden algorytm, tylko wymyśliliśmy to my - mówiła.

- Dlatego bądźmy dumni, cieszmy się tym dniem i pamiętajmy, że to jest najpiękniejsze świadectwo tego, jacy jesteśmy, bo razem możemy wszystko - dodała Ewa Owsiak.

W tym momencie do córki dołączył Jerzy Owsiak. - Wzruszyłaś mnie - zwrócił się do Ewy. - Wczoraj moja starsza córka, Ola, prowadziła rozgrzewkę, kiedy odbył się bieg "Policz się z cukrzycą". I pisałem na swoim Facebooku, że właśnie tacy jesteśmy. Jesteśmy uśmiechnięci, kiedy jesteśmy razem, jesteśmy bez focha, myślimy o tym, aby sobie pomagać nawzajem, aby siebie dawać, ale także, żeby być dumnym z Polski. Taką, jaką my tworzymy, kiedy gramy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lecę do roboty! - powiedział Owsiak.

Podczas rozmowy z dziennikarką TVN24 Joanną Kryńską Owsiak przyznał, że wzruszył się podczas otwierania Finału przez swoją córkę. - Ja często się boję takiego słowa "pokoleniowowość". Ale to właśnie jest to, po 30 latach potwierdzamy i pokazujemy, że my Polacy potrafimy robić rzeczy niezwykłe - mówił.

- To nie jest magia, to jest rzeczywistość - dodał. Jak powiedział, "Ewa jest tym dzieckiem, która wraz z Orkiestrą rosła". - To ona patrzy na świat swoimi oczami i chciałbym, żeby młodzi ludzie właśnie w ten sposób odbierali coś, co jest dobre, łapali to - stwierdził Owsiak.

- My jesteśmy dumni z tego, że po raz 30. mogliśmy powiedzieć "gramy". Jest konsekwencja, przejrzystość, jasność, a na końcu mam nadzieję, że w tym wietrznym dniu będzie dużo czegoś miłego i optymistycznego - dodał.

WOŚP. 1,5 miliarda złotych na 67 tysięcy urządzeń

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 29 edycjach fundacja zebrała na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad półtora miliarda złotych, które przeznaczyła na zakup ponad 67 tysięcy urządzeń. W czasie ubiegłorocznego Finału zebrano blisko 211 milionów złotych, co jest najwyższą kwotą w historii organizacji.

"Przejrzyj na oczy" to hasło, pod który organizowany jest 30. Finał WOŚP. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez Grupę IQS i opublikowanych w styczniu 2021 roku - największym zaufaniem społecznym w Polsce. 84 proc. badanych wskazało, że ufa Fundacji WOŚP - w tym 52 proc. badanych określiło, że zdecydowanie ma zaufanie do Orkiestry, a 32 proc. - raczej ma zaufanie.

