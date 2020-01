Biegun gorących serc. Finał WOŚP w Suwałkach z TVN

Amerykańscy żołnierze i wypiekany na żywo sękacz. Kąpiel w zalewie Arkadia i w bani ruskiej. Samochody rajdowe i hokej na lodzie. To wszystko za wrzutkę do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stolica wysuniętego najdalej na północny wschód polskiego powiatu zaprasza na swój biegun gorących serc.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suwałkach będzie transmitowany na żywo przez telewizję TVN.

"Stacja Pogodne Suwałki"

W Suwałkach oficjalny start 28. Finału WOŚP równo w południe nad zalewem Arkadia. Prezydent Czesław Rynkiewicz wręczy klucz do bram miasta szefowi suwalskiego sztabu WOŚP oraz najmłodszemu wolontariuszowi, rocznemu Leonowi.

Stąd około stu osób wystartuje w biegu „Policz się z cukrzycą”. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zorganizował drugi bieg - dookoła zalewu Arkadia i w nim pobiegnie dla WOŚP około 300 osób.

Natomiast do wody wejdą grupy morsów z Suwałk, Augustowa, Krasnopola i Sejn. Przy zalewie Arkadia organizatorzy wystawią mobilną banię ruską. Za wrzutkę do orkiestrowej puszki każdy będzie mógł do niej wejść.

Wśród suwalskich wolontariuszy dla dziecięcej medycyny zabiegowej będzie również kwestować rodzina z Donbasu, która zamieszkała w Suwałkach dwa lata temu.

Amerykańscy żołnierze i wypiekanie sękacza

W niedzielę w mieście orkiestrowych wolontariuszy z puszkami będą wspierać amerykańscy żołnierze amerykańskiej armii, którzy stacjonują w Bemowie Piskim w województwie warmińsko-mazurskim. Po Suwałkach rozproszy się 18 umundurowanych żołnierzy.

Od godziny 14. przed głównym wejściem do hali sportowej Suwałki Arenasuwalskie gospodynie rozpoczną wypiekanie sękacza wedle receptury sprzed kilkudziesięciu lat. Na terenie Suwalszczyzny sękacz jest znanym i często spotykanym wypiekiem. Wyrobione ciasto leje się na stożkowy walec postawiony przed piecem, ciasto obraca się i zapieka, a wtedy leje się kolejne warstwy. Kiedy kręci się rożnem, na sękaczu powstają charakterystyczne sople.

Występy zespołów muzycznych rozpoczynają się przy Arenie Suwałki przed godziną 14.

Off Road, rajd i hokej na lodzie

Międzynarodowy mecz hokeja na lodzie w dniu finału rozegra polska i litewska drużyna o godzinie 15 na lodowisku w Parku Konstytucji 3 Maja. Zmierzą się drużyny Suwałki kontra Mariampol. Dla odważnych sportowców na lodowisku zorganizowany będzie pierwszy mecz badmintona na łyżwach.

Od niedzielnego poranka po raz kolejny Off Road Suwałki wspólnie z Augustów 4x4 Off Road Team wesprą zbiórkę suwalskiego sztabu WOŚP i na swoich napędzanych na cztery koła pojazdach przejadą przez miejscowości Suwalszczyzny przez Kaletnik, gdzie planowo mają dojechać około godziny 8.30 przez Puńsk, Jeleniewo, Przerośl i Filipów, by na godzinę 15. dotrzeć na 28. Finał WOŚP do Suwałk.

Natomiast Automobilklub Suwalski zachęca do wspólnej zbiórki przez wrzutkę do puszki w zamian za przejażdżkę samochodem rajdowym na miejscu pasażera. Do dyspozycji kierowców na parkingu pod stadionem Wigier od godziny 13. będą między innymi samochody: subaru impreza, mitsubishi lancer, bmw E30, fiat 126p z silnikiem 1.2 i wiele innych aut.

Światełko do nieba z bieguna

Suwałki orkiestrowe fajerwerki wystrzelą z wyspy na środku zalewu Arkadia. Światełko do nieba wypuszczone z Suwałk będzie można zobaczyć na żywo w telewizji TVN w niedzielę, kilka minut po godzinie 20. Suwalski sztab WOŚP zachęca wszystkich mieszkańców Suwalszczyzny do udziału i wspólnego grania dla najmłodszych pacjentów szpitali i na sprzęt diagnostyczny w dziecięcej medycynie zabiegowej.

- Możemy pokazać Suwałki, że jest to biegun gorących serc - mówi Bogdan Pieklik, organizator finałów WOŚP w Suwałkach.

Internetowe aukcje WOŚP Suwałki to między innymi dwudniowy rejs dla czterech osób po jeziorze Wigry na Suwalszczyźnie z noclegiem na jachcie do zrealizowania od maja do września. Dla fanów sportu złoty medal Wojciecha Fortuny z Sapporo 1972 roku.

Wiatr w żagle

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 27 edycjach fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad miliard złotych. Hasło 28. Finału brzmi: "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone "na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS - największym zaufaniem społecznym w Polsce. Od 1993 roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

