Wielka Orkiestra powstała dla kardiochirurgii, ale potem to zaufanie, którym nas Polacy obdarzyli, spowodowało, że podzieliliśmy to między inne specjalności pediatryczne - mówił we "Wstajesz i weekend" profesor Bohdan Maruszewski, współtwórca WOŚP i kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka. Tegoroczny, 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbędzie się już w tę niedzielę.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia. Orkiestra tym razem zagra pod hasłem "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone "na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji".

"Zawsze naszą zasadą było to, że kupujemy sprzęt najwyższej jakości"

We "Wstajesz i weekend" w TVN24 profesor Bohdan Maruszewski, współtwórca WOŚP i kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka oraz profesor Piotr Kaliciński, kierowniki Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów rozmawiali o tym, co do tej pory udało się zakupić dzięki WOŚP.

- Zawsze naszą zasadą było to, że kupujemy sprzęt najwyższej jakości, że wprowadzamy nową technologię do polskiej medycyny, po to, żeby wyniki leczenia mogły być jak najlepsze i żeby polscy lekarze mieli w ręku narzędzia nieustępujące najlepszym na świecie - tłumaczył Maruszewski.

Jak mówił, za sumę przekraczającą miliard złotych zakupionych zostało do tej pory "ponad 60 tysięcy najnowocześniejszych urządzeń medycznych". - To jest ogromna ilość sprzętu, która znajduje się we wszystkich szpitalach, gdzie leczone są dzieci w Polsce - zauważył.

Profesor Maruszewski wspominał, że "Wielka Orkiestra powstała dla kardiochirurgii, powstała dla ratowania życia dzieci z wrodzonymi wadami serca". - Tak przez pięć lat nasz statut określał nasze działania. Ale potem to zaufanie, którym nas Polacy obdarzyli, spowodowało, że podzieliliśmy to między inne specjalności pediatryczne, a wreszcie kilka lat temu nasze działania objęły również osoby starsze - dodał.

Wskazywał także, że cztery miesiące po ubiegłorocznej zbiórce w związku z wygranym przetargiem "zostały kupione takie urządzenia, jak na przykład dziewięć rezonansów magnetycznych, jak trzymaście tomografów komputerowych, jak czterdzieści ultrasonografów". Dodał, że później pojawiły się także kolejne sprzęty.

- Do polskich szpitali trafił sprzęt najnowocześniejszy, jaki jest na świecie do diagnozowania dzieci. Sprzęt do technik obrazowych, jakiego przedtem po prostu na tym poziomie nie było - mówił współtwórca WOŚP.

"Po dziesięciu latach większość ze sprzętu, który był nowy, jest już wyeksploatowany"

Profesor Piotr Kaliciński wskazywał, że potrzeby oddziałów, które ratują zdrowie i życie najmłodszych pacjentów, "są ogromne".

- Pamiętajmy, że szpitale dzisiaj w większości są zadłużone i bardzo rzadko stać je na to, żeby na bieżąco odnawiać nowoczesny sprzęt czy inwestować w nowoczesny sprzęt - zauważył. Kierowniki Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów wyjaśniał, że "po dziesięciu latach większość ze sprzętu, który był nowy, jest już wyeksploatowany albo wchodzą nowe generacje".

Jędrzejczyk: zawsze wspieram Wielka Orkiestrę i wszystkich do tego zachęcam

Na tegorocznej aukcji WOŚP wylicytować można między innymi trening z zawodniczką MMA i mistrzynią UFC Joanną Jędrzejczyk.

- Z Jurkiem gram od wielu lat - opowiadała w rozmowie z TVN24 sportsmenka. - Gdy miałam lat bodajże 12 czy 13, to sama biegałam z puszką po Olsztynie. Udało mi się to tylko raz w życiu. Później moja kariera się rozkręciła, ale zawsze wspieram Wielką Orkiestrę i wszystkich do tego zachęcam - dodała.

Miliard złotych przekroczony

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W ciągu 27 Finałów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad miliard złotych.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS - największym zaufaniem społecznym w Polsce. Powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny.