Zarzuty dla policjanta, który miał przywłaszczyć służbowe komputery

- Podejrzany został przewieziony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Marcin K. jest podejrzany o to, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat, działając w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przekroczył swoje uprawnienia i dokonywał przywłaszczenia powierzonego mu sprzętu komputerowego o wartości 200 tysięcy złotych, czyli mienia znacznej wartości - przekazała Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zawieszony w czynnościach służbowych

Z ustaleń PAP wynika, że Marcin K. przywłaszczył w sumie kilkadziesiąt laptopów, które z komendy wynosił do lombardu. Miał zastawiać sprzęt i pobierać za niego pieniądze. Część komputerów odkupił i zwrócił do komendy. Jak podał portal TVP Info, który pierwszy napisał o zatrzymaniu policjanta, miał być on uzależniony od hazardu i przez to wpadł w długi.