Drzwi zabytkowego kościoła oblane farbą. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych do sprawy pomalowania kościoła pw. św. Augustyna - informuje stołeczna policja. Kilka dni temu sprawcy weszli nocą na teren przyległy do kościoła i czerwoną farbą pomalowali drzwi świątyni.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak poinformował, że do zatrzymania doszło we wtorek. - Zatrzymani to mieszkańcy Warszawy. Osoby te nie były wcześniej notowane - wyjaśnił.