Dreamliner leciał do Toronto, zawrócił przez pękniętą szybę

W Boeingu 787 lecącym w niedzielę z Warszawy do Toronto wykryto pęknięcie szyby. Samolot został zawrócony na Lotnisko Chopina.

Pierwszą informację na ten temat otrzymaliśmy na Kontakt 24. Chodzi o lot LO 45 z niedzieli. Maszyna zawróciła na stołeczne lotnisko znad Morza Północnego na wysokości Norwegii. - W samolocie Boeing 787 Dreamliner wykonującym rejs LO45 do Toronto doszło do pęknięcia jednej z trzech powłok szyby w kokpicie. Zgodnie z procedurami kapitan podjął decyzję o powrocie do Warszawy - przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. - Pasażerowie lotu zostali rozlokowani w hotelach i będą przebukowani na inne rejsy - dodał Moczulski.