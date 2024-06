Kolizja dreamlinera z pomostem pasażerskim na lotnisku

Do zdarzenia doszło przed godziną 20. Uszkodzony został dreamliner Polskich Linii Lotniczych na Lotnisku Chopina w Warszawie. - Do kolizji z pomostem dla pasażerów doszło podczas holowania samolotu, by przygotować go do dzisiejszego lotu do Tokio. Uszkodzona została osłona lewego silnika. Samolot z tego powodu nie będzie mógł wylecieć - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.