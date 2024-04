W nocy z piątku na sobotę po raz pierwszy od 1973 roku tramwaj skręcił z ulicy Puławskiej w Goworka. To testowy przejazd, w drugiej połowie maja z otwartej po latach drodze z Dolnego na Górny Mokotów będą mogli skorzystać pasażerowie.

O testowym przejeździe poinformowały Tramwaje Warszawskie za pomocą mediów społecznościowych. "Testowaliśmy działanie zwrotnic, sieć trakcyjną i układy sterowania" - czytamy we wpisie.

Przedsiębiorstwo zajmujące się organizowaniem komunikacji tramwajowej w stolicy przekazuje, że w drugiej połowie maja nową trasą pojedzie tramwaj nr 11 - aż do terminala przy Czerniakowskiej. Trasą do Wilanowa pojedziemy przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Tramwajem na Wilanów

Torowisko, po którym przejechał skład testowy, jest częścią współfinansowanej przez Unię Europejską inwestycji przywracającej połączenie linią tramwajową Wilanowa z centrum miasta. Długość tej trasy to około 7,5 kilometra.

Prace rozpoczęły się we wrześniu 2022. Harmonogram przewidywał, że inwestycja będzie gotowa na początku 2024 roku, ale potem - na skutek m.in. pandemii - wykonawca dostał więcej czasu i pieniędzy na realizację.

Powrót po latach

Wcześniej - jak czytamy w informacjach opublikowanych na stronie Tramwajów Warszawskich - składy do Wilanowa po Goworka i Spacerowej jeździły w latach 1957 – 1973.

Na planie Warszawy z 1973 roku wyraźnie widać, że jeździły tędy trzy linie – 2, 14 i 36. Dwójka i czternastka po Czerniakowskiej i Powsińskiej docierały do Wilanowa, linia 36 zawracała na Sadybie.

Tramwaj do Wilanowa. Przelot od Idzikowskiego od Kostrzewskiego Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Potem tramwaj do Wilanowa został zlikwidowany. "To był czas, gdy ten rodzaj transportu był uważany za przeżytek. Tymczasem okazało się, że była to błędna decyzja, bo obecnie tramwaje przeżywają renesans na całym świecie" - zaznaczają autorzy artykułu na stronie Tramwajów Warszawskich.