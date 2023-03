Świadkowie mówili, że z premedytacją rozjechał psa. 62-latek stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku przy ulicy Zięby na warszawskim Ursynowie . Z ustaleń policjantów wynika, że właściciel wyszedł ze swoim cocker spanielem na popołudniowy spacer. Zaprowadził go tam, gdzie psy mogą biegać luzem. Był to teren zielony w pobliżu polnej drogi.

Świadkowie: umyślnie potrącił psa

Obrażenia psa były zbyt rozległe

- Wszyscy jednogłośnie mówią, że zrobił to celowo. Zatrzymał się dopiero po kilkudziesięciu metrach. Wyszedł, spojrzał na cierpiące zwierzę, wymienił kilka zdań z właścicielem i odjechał. Właściciel podbiegł do psa. Widać było, że zwierzę bardzo cierpi. Jedna z kobiet zaproponowała pomoc w przewiezieniu czworonoga do weterynarza. Mimo zmagań o jego życie, nie udało się go uratować. Obrażenia były zbyt rozległe - podawała policja.