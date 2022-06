Nastolatka potrącona przez tramwaj. Śmigłowiec "wisiał" nad rondem de Gaulle'a

Tramwaj potrącił nastolatkę na rondzie de Gaulle'a w centrum Warszawy. Poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu miał lądować początkowo śmigłowiec ratunkowy, ale ostatecznie go odwołano. Są utrudnienia dla pasażerów.

Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie chwilę przed godziną 16. - W zgłoszeniu była mowa o 14-latce potrąconej przez tramwaj. Poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Początkowo przygotowywaliśmy miejsce do lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale został on odwołany. Poszkodowana zostanie zabrana do szpitala karetką kołową - poinformował Piotr Rżysko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.