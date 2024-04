Wybudują kolejne przystanki, kierowcy pojadą objazdami

W sobotę, 27 kwietnia, tramwajarze wrócą na ulicę Obozową, gdzie wybudują kolejne przystanki. Zmiany wiążą się z utrudnieniami. Będzie zamykana zarówno jezdnia w stronę Śródmieścia, jak i na Bemowo. Kierowcy pojadą objazdami. Zmienią się też trasy komunikacji miejskiej.

Etap pierwszy - zakłada prace na jezdni w kierunku Śródmieścia. Od soboty, 27 kwietnia, od godziny 0:15 do piątku, 10 maja, do godziny 23:45, zostanie zamknięta jezdnia ulicy Obozowej w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia. Przejazdu nie będzie od skrzyżowania z Ciołka do Magistrackiej. Wyjeżdżający z ulic Ciołka, Dalibora, Dahlberga i Deotymy skręcą w Obozową tylko w stronę Księcia Janusza. Wyjazd z Magistrackiej i Długomiła pozostanie bez zmian. Zakazy wjazdu i skrętów nie będą dotyczyły dojazdu do posesji. Utrudnienia będzie można ominąć ulicami Księcia Janusza lub Ciołka do Górczewskiej i do alei Prymasa Tysiąclecia.

Podczas prac autobusy 129 i 249 do ulicy Górczewskiej dojadą przez Ciołka, a linii 201 do stacji metra Księcia Janusza, omijając Obozową i Deotymy. Nocne autobusy linii N45 i N95 po drodze do Dworca Centralnego będą kursowały ulicami Ciołka i Górczewską oraz aleją Prymasa Tysiąclecia.

Prace na Obozowej - etap pierwszy UM Warszawa

W weekend bez tramwajów

Wybudowanie nowych przystanków wymaga czasowego wyłączenia ruchu tramwajowego. W weekend, 27-28 kwietnia, tramwaje nie będą jeździły pomiędzy pętlą Koło a ulicą Wawrzyszewską. W tym czasie składy linii 20 z Żerania FSO skończą trasę na przystanku Wawrzyszewska, a kursowanie linii 23 i 24 zostanie zawieszone. Na Boernerowo z pętli Koło pojadą tramwaje linii 70. Kolejną dodatkową linią będzie 71. Z pętli Czynszowa do P+R Al. Krakowska pojedzie ulicami: Stalową, 11 Listopada, aleją "Solidarności", Okopową, Towarową, Grójecką i aleją Krakowską. Pasażerowie będą mogli skorzystać również z autobusów linii zastępczej Z23. Rozpoczną one trasę na pętli przy ulicy Ostroroga i dalej pojadą przez: Obozową, Dywizjonu 303, Radiową i Powstańców Śląskich, dojadą do pętli Nowe Bemowo. W drodze powrotnej ominą miejsce prac ulicami Ciołka, Górczewską i aleją Prymasa Tysiąclecia. Etap drugi zakłada roboty na jezdni w kierunku Bemowa. W sobotę, 11 maja, tramwajarze przeniosą się na drugą jezdnię ulicy Obozowej – w kierunku Księcia Janusza. Do piątku, 24 maja, będzie ona zamknięta pomiędzy aleją Prymasa Tysiąclecia a Dahlberga. Z ulic Długomiła, Magistrackiej i Dahlberga wyjechać będzie można tylko w stronę alei, a z Deotymy – już w obu kierunkach.

Prace na Obozowej - etap drugi UM Warszawa

Kierowcy ominą budowę aleją Prymasa Tysiąclecia i Górczewską do Deotymy, Ciołka lub Księcia Janusza do Obozowej.

Autorka/Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl