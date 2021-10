Deweloperzy zapłacą za drogi na przedmieściach i miejsca parkingowe w centrum

Często jest to procedura czasochłonna, trwa kilkanaście miesięcy, a nawet kilka lat, co wiąże się z opóźnieniami. "Dlatego, decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego, wprowadzona została nowa, jednolita i uproszczona procedura. Będą z niej mogli skorzystać inwestorzy obiektów handlowych powyżej 1 tys. m kw. lub innej zabudowy o powierzchni powyżej 5 tys. m kw. Obsługą wniosków składanych przez inwestorów zajmie się specjalny zespół pod przewodnictwem Zarządu Dróg Miejskich" - poinformował urząd miasta.

Na przedmieściach większy wkład

Jaki jeszcze korzyści przyniesie nowy system? "Inwestorzy będą partycypować finansowo w przebudowie układu drogowego adekwatnie to tego, jak dużą inwestycję planują i jaki wpływ będzie ona miała na funkcjonowanie miasta. Stawki zostały ustalone zarządzeniem prezydenta w taki sposób, aby premiować zabudowę mieszkaniową bliżej centrum: na przedmieściach przelicznik ten będzie odpowiednio większy (tam zwykle infrastruktura drogowa i społeczna są gorsze - red.). Przykładowo, deweloper planujący osiedle o powierzchni użytkowej 10 tys. m kw. w centrum będzie zobowiązany do zainwestowania 1,25 mln zł w przebudowę dróg. Budując na przedmieściach, będzie musiał wyłożyć 1,93 mln. Wynika to z faktu, że koszt odpowiedniego skomunikowania takich osiedli na przedmieściach jest dużo większy" - dodają przedstawiciele ZDM.