Pochody w centrum, zmiany w ruchu

Podczas przejścia przez rondo Dmowskiego , zatrzymany zostanie ruch tramwajowy w Al. Jerozolimskich . W tym czasie trasy tramwajów linii: 7, 9, 22 i 24 będą podzielone na dwie części. Po lewej stronie Wisły, tramwaje dojadą do p lacu Starynkiewicza a po praskiej stronie do Wiatracznej i Alei Zielenieckiej.

Utrudnienia nie tylko 1 maja

2 maja odbędzie się uroczystość podniesienia flagi Rzeczypospolitej Polskiej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego. Od godziny 9 z parkowania wyłączone zostaną miejsca postojowe po obu stronach ulicy Podwale, na odcinku od Senatorskiej do Kapitulnej. Ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywały do końca uroczystości w piątek, 3 maja. W piątek, 3 maja, centralne uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja odbędą się na placu Zamkowym oraz placu Piłsudskiego. Przez cały piątek z parkowania wyłączone będą miejsca postojowe na ulicy Królewskiej po stronie Ogrodu Saskiego, a także parking na placu Teatralnym. Dodatkowo w godzinach 8-14 możliwe są czasowe wyłączenia w ruchu na ulicach: Podwale, od Senatorskiej do Kapitulnej; Senatorskiej, od Miodowej do Podwale; Jezuickiej; Kanonia; Dziekania; placu Zamkowym. Od godziny 12 do 12:30 zamknięty dla ruchu zostanie również plac Piłsudskiego. W piątek, zakaz parkowania wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazd na koszt właściciela pojawi się na ulicach: Jezuickiej, Kanonia, Świętojańskiej i Piwnej.