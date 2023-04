Zamykają plac Trzech Krzyży dla ruchu

Drogowcy rozpoczynają kolejny etap prac na placu Trzech Krzyży, co wymaga zamknięcia skrzyżowania Nowego Światu z ulicą Książęcą. Będą zmiany w komunikacji miejskiej. Plac Trzech Krzyży będzie nieprzejezdny przez dziewięć dni.

Drogowcy zamkną – na dziewięć dni – skrzyżowanie ulic Nowy Świat z Książęcą oraz fragment Nowego Światu do ronda de Gaulle’a, co w efekcie spowoduje całkowite zamknięcie placu Trzech Krzyży. Już w piątek o godzinie 22 nie będzie można tędy przejechać. Na skrzyżowaniu drogowcy wymienią nawierzchnię wraz z podbudową, a na Nowym Świecie ułożą nowy asfalt.

Trudniejszy wjazd z Al. Ujazdowskich

Wjazd na plac z Al. Ujazdowskich będzie znacznie ograniczony. Dla kierowców pozostanie tylko jeden pas, ale dojadą nim tylko do pomnika Wincentego Witosa. Tutaj będą musieli skręcić w prawo – w stronę ulic Prusa i Wiejskiej. Niemożliwa będzie jazda prosto – w kierunku ronda de Gaulle’a.

Jezdnia Alej w kierunku placu Trzech Krzyży, na fragmencie od Pięknej do Matejki, również zostanie zwężona do jednego pasa ruchu. Już przed skrzyżowaniem z Piękną nie będzie można pojechać z prawego pasa prosto. Zamieni się on w prawoskręt w Piękną – w stronę Łazienkowskiej. Tędy kierowcy dojadą do Wisłostrady i nią do Al. Jerozolimskich.

Możliwy będzie natomiast wyjazd z ul. Matejki w lewo w Al. Ujazdowskie, w stronę placu Na Rozdrożu.

Zakazy wjazdu

Cały odcinek Nowego Światu od placu Trzech Krzyży do ronda de Gaulle’a zostanie wyłączony z ruchu. Kierowcy nie zjadą z ronda w tę ulicę i nie dojadą do ul. Książęcej. By się tam dostać, powinni kierować się w stronę mostu, zjechać na ul. Wioślarską (Wisłostrada) i stąd Ludną do Książęcej.

U zbiegu Książęcej, Ludnej, Kruczkowskiego i Rozbrat obowiązywać będzie zakaz wjazdu w Książęcą pod górę. Na ul. Ludnej zostanie wyznaczony osobny pas do skrętu w prawo i osobny do jazdy prosto w Książęcą (dojazd do posesji) i w lewo. Drogowcy zapewnią dojazd do wszystkich posesji w rejonie prowadzonych prac. Informacje będą dostępne na znakach drogowych.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Prace drogowców spowodują zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Dodatkowo w tym samym czasie Trakt Królewski zamieni się w deptak. Od soboty do niedzieli, 7 maja, autobusy linii 100, 106, 109, 111, 116, 118, 127, 128, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2, N33, N44 i N83 będą kursowały trasami objazdowymi.

W poniedziałek o godzinie 4 remontowane skrzyżowanie zostanie otwarte i przejazd przez plac Trzech Krzyży będzie już możliwy. Drogowcy nadal będą pracowali po zachodniej stronie placu, a kierowcy przejadą w obu kierunkach przed Instytutem Głuchoniemych. Nowy Świat od strony ronda będzie miał dwa pasy ruchu. Z jednego z nich kierowcy tymczasowo skręcą w lewo w Książęcą. Drugi będzie prowadził prosto w Al. Ujazdowskie.

Podróżujący od Al. Ujazdowskich wjadą na plac jednym, prawym pasem. Na wysokości pomnika Wincentego Witosa będą mogli pojechać prosto lub skręcić w stronę ulic Prusa i Wiejskiej. Dalej będą mieli dwa pasy ruchu. Na skrzyżowaniu z Książęcą skręcą w prawo, w dół w stronę ul. Ludnej lub będą kontynuowali podróż prosto do ronda de Gaulle’a.

Z Książęcej będzie można skręcić w prawo w kierunku Alej Jerozolimskich albo w lewo – w stronę Alej Ujazdowskich. Wyjazd z Hożej nadal będzie możliwy wyłącznie w Mokotowską.

Dla przechodniów wyznaczony będzie chodnik przez plac budowy – z jednej strony na drugą oraz dojście do kościoła św. Aleksandra. Piesi przejdą także po stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Głuchoniemych.

Autor:kz

Źródło: PAP