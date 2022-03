Miasto szuka nowego operatora Veturilo. Znikną terminale, wrócą tandemy

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na zorganizowanie i obsługę systemu Veturilo w latach 2023 - 28. Nowe rowery nie będą znacząco różnić się od obecnych, ale mają być "wandaloodporne". Miasto zrezygnuje z terminali umożliwiających wypożyczanie i skupi się na ulepszaniu aplikacji.

Jak przypomina stołeczny ratusz, dotychczasowa umowa z wieloletnim operatorem systemu, firmą Nextbike Polska, dobiega końca. Na obecnych zasadach system będzie działał już tylko w tym sezonie, czyli do końca listopada.

Nie będzie terminali, stawiają na aplikację

W komunikacie ratusza zaznaczono, że nowe Veturilo ma liczyć do 5500 rowerów, natomiast rdzeń systemu to 3000 rowerów przypisanych do 300 stacji na terenie całego miasta. "Oprócz tego powróci możliwość finansowania nowych wypożyczalni bezpośrednio przez urzędy dzielnic, co funkcjonowało w poprzednich latach. Konstrukcja nowej umowy zapewnia Warszawie opcję dokupienia do 2500 rowerów, czy to w ramach stacji dzielnicowych, czy to w wyniku decyzji miasta" - czytamy w komunikacie.

Od nowego operatora miasto oczekuje dostarczenia standardowych rowerów miejskich, czyli wygodnych, wyposażonych w bagażnik i duże koła. "Muszą oczywiście być jak najbardziej wytrzymałe, aby znieść częste użytkowanie oraz "wandaloodporne", czyli z jak najmniejszą liczbą ruchomych i łatwych do odkręcania części. Na pierwszy rzut oka konstrukcja roweru nie będzie się zbytnio różnić od dotychczasowej. Pojazdy będą jednak fabrycznie nowe" - opisał ratusz.

Ważną nowością będzie całkowita rezygnacja z terminali komputerowych stanowiących dziś jedną z form rejestracji w systemie, wypożyczania i zwrotu rowerów. Jak ocenili urzędnicy, takie urządzenia są drogie w produkcji i eksploatacji, a jednocześnie przydatne tylko dla niewielkiej części użytkowniczek i użytkowników, bo już od lat ponad 90 procent wszystkich wypożyczeń odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej.

Wielojęzyczna aplikacja i strona internetowa Veturilo zostaną zaprojektowane od nowa. Alternatywą dla korzystania z aplikacji będzie Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115, z którym usługa Veturilo będzie zintegrowana. Miejsce terminali zajmą proste totemy informacyjne w czterech językach.

Wrócą tandemy, znikną rowerki dziecięce

Kolejnym dodatkiem będzie powrót do oferty Veturilo tandemów, czyli rowerów dwuosobowych. To dobre rozwiązanie np. dla turystów. Tandemów będzie 30, a prawo opcji pozostawia możliwość zwiększenia tej liczby do 60. Jednocześnie po analizie dotychczasowych statystyk wypożyczeń zrezygnowano z prowadzenia wypożyczalni małych rowerków dziecięcych (obecnie jest ich 60).

Od 2023 roku system będzie oferował zdecydowanie większą elastyczność. Każdy z punktów wypożyczeń będzie składać się ze zwykłych stojaków o kształcie tzw. "odwróconego U", które pozwalają na stabilne oparcie ramy roweru. Stojaków będzie tyle, ile rowerów, czyli minimum 3000, a w ramach prawa opcji ich liczba może się jeszcze powiększyć o kolejnych 2500. Wszystkie te konstrukcje będą własnością miasta. Dzięki temu mogą służyć wszystkim rowerzystkom i rowerzystom również poza sezonem Veturilo, oraz zostać na nowo zagospodarowane niezależnie od przyszłych losów systemu.

Prezentacja tandemów Veturilo (zdjęcie z 2015 roku) Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Możliwość zwrotu rowerów poza stacjami

Stojaki będą standardowe, bez elektrozamka, które obecnie trzyma rower w stacji. Zamiast tego, każdy rower będzie posiadał unieruchamiającą go blokadę na koło oraz odbiornik GPS. Sama stacja też będzie wyposażona w GPS co pozwoli określić "obszar stacji", w którym należy zwrócić rower.

Otwiera to również drogę do możliwości zwrotu rowerów poza stacjami. "Za dodatkową opłatą osoby korzystające z systemu będą mogły to zrobić w dowolnym miejscu, oczywiście z zachowaniem pewnych zasad i przy poszanowaniu przepisów ruchu drogowego. To dodatkowa możliwość przewidziana jako uzupełnienie modelu opartego na stacjach. Jednocześnie premiowane powinno być zwrócenie na stacji roweru wypożyczonego poza nią" - podkreślono w komunikacie.

Nowością będzie organizowanie stacji tymczasowych. Będą to totemy ze strefą zwrotu ustawiane maksymalnie na 48 godzin, przy okazji wydarzeń sportowych lub kulturalnych.

System będzie technicznie przygotowany do wprowadzenia elastycznej taryfy i szeregu zniżek dla konkretnych grup (mogą to być np. studenci, medycy, seniorzy). Będzie zintegrowany z Kartą Warszawiaka, co otwiera drogę do zapewnienia korzystniejszej oferty dla osób rozliczających PIT w stolicy.

Głównym kryterium cena, ale są także inne

Na oferty w przetargu ZDM czeka do 12 kwietnia. Istotna będzie zaproponowana cena, ale też jakość. Jak opisano, dodatkowe punkty w przetargu można otrzymać za zadeklarowanie jak największej częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów rowerów oraz jak najkrótszego czasu naprawy usterek.

Oprócz tego wysoko punktowane jest również wprowadzenie do systemu co najmniej 10 procent rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Autor:dg, katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl