GDDKiA: trwają odbiory wentylacji w tunelu POW. W przyszłym tygodniu powtórka prób pożarowych

W środę w rozmowie z Polską Agencją Prasową Tarnowska poinformowała, że trwają odbiory systemu wentylacji w obu nawach tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. - Jest 8 scenariuszy. Każdy z nich ma 86 stref pożarowych. Oznacza to, że do zweryfikowania jest 688 scenariuszy działania systemu - wyliczyła.

Kolejne próby strażaków w przyszłym tygodniu

Opóźniony tunel

Początkowo cała, składająca się z trzech etapów inwestycja, miała być oddana w sierpniu 2020 roku. Jednak dopiero w grudniu, tuż przed świętami, udało się otworzyć dwa odcinki: od węzła Lubelska do Przyczółkowej. W przypadku tunelu pod Ursynowem, zgodnie z aneksem do umowy, wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 roku. Powodem była między innymi długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Potem inwestor deklarował, że kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale 2021 roku, czego też nie udało się dotrzymać. Obecnie termin otwarcia tunelu jest bliżej nieokreślony. GDDKiA wskazuje, że ma to nastąpić jesienią.