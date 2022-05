Bus zderzył się z ciężarówką na S8. Korek przed wjazdem do Warszawy

Utrudnienia na trasie S8 przed wjazdem do Warszawy. Służby zablokowały część jezdni po zderzeniu samochodu ciężarowego i busa. Kierowcy utknęli w kilkukilometrowym korku.

Do zderzenia doszło przed godziną 17 pomiędzy węzłami Wypędy i Opacz w miejscowości Opacz Mała. - Bus zderzył się z samochodem ciężarowym. Doszło do najechania. Bus ma mocno uszkodzony przód i zbitą szybę. Na jezdni leżą rozrzucone odłamki pojazdu. Doszło też do wycieku płynów eksploatacyjnych, które zabezpieczyli strażacy - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.