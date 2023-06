Po kolizji "zaczął uciekać pieszo". Miał dwa promile

Do zdarzenia doszło po 14 w miejscowości Sobiekursk. - Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem marki Volvo 50-latek, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu mazda, którym kierował 49-latek. Doprowadził do zderzenia - powiedziała nam Paulina Harabin, oficer prasowa policji w Otwocku.