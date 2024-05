Prace na torach, w tunelu i przy ciepłociągu. Będą zmiany w ruchu

Remont torów na Rembielińskiej

Na Bródnie tramwajarze kończą roboty na ulicy Odrowąża. W poniedziałek, 13 maja, przystąpią do drugiego etapu remontu torowiska do zajezdni Annopol. Do końca maja ulicą Rembielińską, od ulicy Julianowskiej do skrzyżowania z Bartniczą i Wyszogrodzką, kierowcy pojadą w jednym kierunku - do Kondratowicza. Objazd w przeciwną stronę został wyznaczony z ulicy Rembielińskiej, Bazyliańską i Wysockiego do Bartniczej lub Matki Teresy z Kalkuty. Utrudnienia będzie można ominąć też ulicami Kondratowicza i Chodecką. W związku z pracami autobusy linii zastępczej Z-1 w stronę ronda Żaba pojadą ulicami Bartniczą i Wysockiego. Tramwaje linii: 1, 3, 4 i 25 oraz autobusy 234 pozostaną na dotychczasowych objazdach.

Prace w tunelu w alei Prymasa Tysiąclecia

Kolejarze modernizujący Dworzec Zachodni ponownie wracają, by remontować tunel w alei Prymasa Tysiąclecia. Także w poniedziałek, 13 maja, robotnicy przystąpią do prac we wschodniej części tunelu, prowadzącej w kierunku ronda Tybetu. Tak jak podczas poprzednich zamknięć, kierowcy jadący z Alej Jerozolimskich lub ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. będą kierowani do środkowej części tunelu. Po wyjechaniu z niego, wrócą na prawą nitkę alei Prymasa Tysiąclecia. Prace w tej części tunelu potrwają około miesiąca. Następnie – do końca wakacji – zamknięta zostanie nawa środkowa. Remont części prowadzącej w stronę Alej Jerozolimskich będzie prowadzony nocami: od poniedziałku do piątku w godzinach 22-6, do połowy czerwca. W tym czasie w zależności od potrzeb robotnicy zamkną poszczególne pasy.