Pod prąd na moście Świętokrzyskim. "Człowiekowi robią się wielkie oczy"

Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 października, około godziny 21 (na nagraniu widać nieprawidłową datę). Reporter 24 jechał Wybrzeżem Szczecińskim i chciał wjechać na most Świętokrzyski.

"Wielkie oczy"

Co grozi kierowcy, który w ten sposób łamie przepisy? - Jeżeli kierowca powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a jazda pod prąd po moście może być tak zakwalifikowana, to za to grozi mandat do 500 zł, i sześć punktów karnych. Jak również policjanci mogą zatrzymać dokumentu uprawniający do kierowania pojazdami. I skierować sprawę do sadu o zatrzymanie uprawnień – mówi Rafał Retmaniak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.