Na krajowej "60" wywróciła się ciężarówka przewożąca świnie

Na drodze krajowej numer 60, w miejscowości Bielsk, kierowca samochodu ciężarowego przewożącego trzodę chlewną na łuku drogi stracił panowanie nad autem i zjechał do rowu - przekazała aspirant Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Utrudnienia trwały kilka godzin.

Ruch pojazdów na drodze krajowej nr 60 w Bielsku został całkowicie udrożniony - przekazała w poniedziałek po południu Kowalska. Kilka godzin wcześniej, 32-letni kierujący ciężarowym manem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu, a cały zestaw, ciągnik wraz z naczepą, przewrócił się na bok.

Zwierzęta przeniesiono do innego pojazdu

W naczepie, jak informowała aspirant Kowalska, przewożona była trzoda chlewna - w sumie 160 sztuk zwierząt. Po wywróceniu się ciężarówki konieczne było ich zabezpieczenie, czyli przeniesienie do innego pojazdu. - To był główny powód utrudnień, ponieważ w związku z akcją przenoszenia zwierząt w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, wprowadzony został czasowo ruch wahadłowy samochodów - powiedziała.