Utrudnienia na drugiej linii metra

czytaj dalej

Liczba warszawskich uczniów i uczennic deklarujących uczestnictwo w lekcjach religii gwałtownie spada. Mimo to środki finansowe przeznaczane na pensje dla katechetów rosną - z 48 milionów złotych w 2020 do ponad 52 milionów w 2022 roku. Dlaczego? Jak tłumaczy wiceprezydentka Renata Kaznowska, wynika to z ustawowych podwyżek dla wszystkich nauczycieli.