Pies "uwolnił się z obroży" i wpadł na tory metra

Szelki czy obroża?

Piesek był cały i zdrowy, ale rzecznika przy okazji zwróciła się do właścicieli psów: - Apelujemy do naszych pasażerów, żeby właściwie zabezpieczali zwierzęta. Właściwsze w takiej infrastrukturze jak metro będą szelki niż obroże. Tym bardziej że nie jest to przestrzeń oczywista dla zwierząt i może wywoływać pewien dyskomfort.

W nowojorskim metrze kilka lat temu wprowadzono zakaz przewożenia psów, o ile nie zmieszczą się do torby lub specjalnego transportera. Warunkiem jest transport czworonogów w taki sposób, by nie przeszkadzały pasażerom. To skutkowało ograniczeniami przewozu psów większych ras. Od tego czasu opiekunowie dużych psów próbują obejść zasady i pakują zwierzęta na przykład do większych toreb na zakupy, w plecaki podróżne czy torby sportowe. Zdjęcia labradorów, pitbulli czy samojedów w tego typu "transporterach" obiegły kilka lat temu media społecznościowe.