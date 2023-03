Rozpoczyna się remont wiaduktu mostu Poniatowskiego. Potrwa dwa lata

Wiadukt mostu Poniatowskiego zostanie wyremontowany. Prace rozpoczną się we wtorek i potrwają dwa lata. W czasie robót zarówno most, jak i ulica Kruczkowskiego, będą przejezdne - poinformował w piątek stołeczny ratusz.

Zmiany na czas remontu

Co za skateparkiem?

- Zostają. To jest teren którym zarządza Zarząd Terenów Publicznych, i to on musi ostatecznie zdecydować, co z tym zrobić - mówi nam Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, zastrzegając, że nie zna szczegółów przyszłości skateparku i "szkieletora". - Nam wykonawca powiedział, że to mu nie przeszkodzi w pracach - podsumowuje.