Protestowali przed Sejmem. "Nie oddamy naszych praw"

We wtorek po południu protestujący zebrali się przed Sejmem na Wiejskiej. Była to kolejna demonstracja po tym, jak w czwartek Trybunał Przyłębskiej orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu.

"Kto w Warszawie? Pod Sejm! Teraz!" - zaapelował na Facebooku Ogólnopolski Strajk Kobiet. Przed godz. 14 przed Sejmem zebrało się kilkadziesiąt osób. Protestujący mieli ze sobą transparenty z hasłami: "Twoja wina, Twoja wina, Twoja bardzo wielka wina", "Pis off", "Rząd na bruk", "Piekło kobiet" czy "Nie oddamy naszych praw".

Część z demonstrujących zablokowała wjazd do Sejmu od Wiejskiej. Policja ustawiła barierki, żeby demonstranci nie podchodzili bliżej budynku parlamentu.

- Dzisiaj przedstawicielki Strajku Kobiet zapraszają na wydarzenia organizowane w całej Polsce. Między innymi tu, przed Sejm. Kilka godzin pojawiło się takie wezwanie do wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w proteście, także w nawiązaniu do tego, co działo się dzisiaj przed południem w gmachu parlamentu - powiedział przed godziną 16 na antenie TVN24 Jan Piotrowski, który jest pod Sejmem.