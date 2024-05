Po osiedlu przy Inflanckiej w Warszawie spacerował młody jeleń. Pojawili się strażnicy miejscy z wielką siatką. Rozpoczęła się obława. Jeleń wrócił do lasu. W powiecie pułtuskim z kolei policjanci pomogli pisklęciu, które trafiło już do warszawskiego ogrodu zoologicznego.

"Zwykle w takich przypadkach łowczy wykorzystałby do odłowienia zwierzęcia strzelbę ze środkiem usypiającym" - wyjaśniła straż miejska w komunikacie. W tym przypadku było to jednak niemożliwe. Po osiedlu kręciło się zbyt dużo ludzi i leśnicy postanowili odłowić zwierzę za pomocą siatki. Właśnie dlatego poprosili o pomoc strażników miejskich, którzy służyli za obławę.

Chciał dalej spacerować po osiedlu

Zwierzęciem zajęli się łowczy z weterynarzem. Jeleń trafił do klatki i wywieziony został do lasów na obrzeżach stolicy. Tam wypuszczono go na wolność.

Policjanci "kołem ratunkowym" dla pisklęcia

- Dzielnicowa wraz z kolegą z patrolu znaleźli odpowiedniej wielkości karton, wysłali go ścinkami papieru i udali się do zgłaszającego. W trakcie dzielnicowa skontaktowała się z pracownikiem działu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Obrytem. Po ocenie sytuacji policjanci przygotowali pisklę do podróży, okryli je folią i przekazali osobie odpowiedzialnej z ramienia urzędu gminy, która osobiście przewiozła pisklę do Ptasiarni przy ZOO w Warszawie - przekazuje kom. Milena Kopczyńska z policji w Pułtusku.