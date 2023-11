Do Warszawy przyjechały z Holandii. Nowe drzewka na placu Centralnym

To ostatni etap prac przy drodze pod Pałacem Kultury i Nauki – od strony ulicy Marszałkowskiej. Nowa droga – wraz z rondem – zapewni dojazd do powstającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Sadzenie 52 drzew, które będą rosły po obu jej stronach – zarówno na odcinku do ronda jak i wokół zjazdu do części podziemnej, dobiega końca. Są to 44 glediczje trójcierniowe, których sadzonki mierzą do dziewięciu metrów wysokości oraz osiem kwitnących wiosną - na różowo - wczesnych wiśni odmiany "Fukubana".