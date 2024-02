Niewidoma kobieta nie wiedziała, czy jest przy pasach. Pomógł jej kierowca autobusu

MZA: kobieta nie wiedziała czy znajduje się w obrębie przejścia

Do zdarzenia doszło 16 lutego wczesnym popołudniem.

"Pan Marcin obsługiwał linię 111 i na swojej trasie zauważył osobę niewidomą. Nikt z przechodniów nie zaproponował jej pomocy. Nasz kierowca widząc to - zatrzymał autobus, zabezpieczył go i popędził do niewidomej" - czytamy w komunikacie MZA.