Z Brandenburgii na plac Centralny w Warszawie

"Wybór konkretnych egzemplarzy drzew w szkółce to kluczowy moment, który pozwala zagwarantować, że każde z nich będzie zdrowe i przystosowane do nowych warunków. Wizyta w szkółce przypomina zakupy w wielkim supermarkecie na świeżym powietrzu. W dodatku to zakupy, podczas których czyta się etykiety na opakowaniach – nasi specjaliści od zieleni i projektanci placu skrupulatnie oceniają parametry drzew" - tłumaczą w komunikacie stołeczni drogowcy.