Akcja Skorpionów. Odzyskali trzy auta, trzy osoby z zarzutami

- Osoby uczestniczące w tym przestępstwie podjęły szczególne środki ostrożności, by zamaskować swoje działania. Nie zdawały sobie jednak sprawy, że operacyjni byli na ich tropie i przewidzieli ich kolejne kroki – przekazuje w komunikacie kom. Paulina Onyszko z północpraskiej policji.- Skorpiony zorganizowały akcję zatrzymania mężczyzn na jednej z posesji w powiecie grodziskim. Tam bowiem miał być ukrywany skradziony jeep. Gdy potwierdzili, że w grupie osób obecnych pod tym adresem znajduje się jej lider wkroczyli do akcji. 46-latek na okrzyk "policja" rzucił się do ucieczki i odrzucił przedmiot, którym okazała się "odpalarka" wykorzystywana do kradzieży aut – dodaje.