Akcja Skorpionów i zatrzymanie podczas próby włamania do auta

Policjanci północnopraskiej grupy Skorpion na gorącym uczynku zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który usiłował włamać się do mercedesa. Zabezpieczyli narzędzia, którymi chciał pokonać zabezpieczenia pojazdu. 37-latek usłyszał trzy zarzuty, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

- Po otrzymaniu informacji o próbie kradzieży samochodu północnopraskie Skorpiony ruszyły do akcji. Ich ustalenia zaprowadziły ich na teren Białołęki. W jednym z podziemnych garaży policjanci zauważyli mężczyznę przy zaparkowanym mercedesie. Ten usłyszawszy okrzyk "policja" rzucił się do ucieczki. Po chwili policjanci go obezwładnili - przekazuje w komunikacie kom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.

Dowody na miejscu

- Kryminalni ustalili, że kilka dni wcześniej, pod tym adresem włamano się do mieszkania i skradziono z niego klucz do bmw, a potem też sam pojazd. Zatrzymany przez nich mężczyzna odpowiadał rysopisowi jednego z zarejestrowanych przez kamerę sprawców. W trakcie przeszukania jego mieszkania operacyjni zabezpieczyli kluczyk do bmw. Zatrzymali też 26-latka, którego wytypowali do sprawy jego kradzieży – dodaje kom. Paulina Onyszko.