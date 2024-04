Przyjechali do pracy z różnych krajów

Zatrzymani cudzoziemcy to obywatele Indonezji, Nepalu, Indii i Kirgistanu, którzy na co dzień pracowali w jednej z firm produkcyjnych. Żaden z zatrzymanych mężczyzn nie posiadał wymaganego dokumentu, który uprawniałby go do legalnego pobytu i pracy w Polsce. - Trzech obywateli Indonezji nie opuściło terytorium RP po odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy przez wojewodę, podobnie jak Kirgiz, który wykorzystał dopuszczalny okresu pobytu. Pozostali mężczyźni mieli nieważne wizy bądź unieważnione litewskie i maltańskie karty pobytu. Dodatkowo jeden z obywateli Nepalu posiadał nieważną wizę chorwacką z ograniczeniem terytorialnym, dlatego decydując się na przyjazd do Polski z Chorwacji przekroczył granicę państwową wbrew przepisom - wyjaśniła Dagmara Bielec, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.